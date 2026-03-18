Глава МЗС Франції допустив, що Канада могла би вступити в ЄС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив думку, що Канада колись могла би приєднатися до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи на конференції "Європа-2026" у Берліні, Барро стверджував, що в умовах загострення геополітичної напруженості ЄС дедалі більше приваблює партнерів далеко за межами своїх кордонів.

"Сьогодні дев’ять країн є офіційними кандидатами на вступ до ЄС. До них можуть приєднатися й інші. Ісландія – за кілька тижнів або місяців. А може, й Канада – у якийсь момент", – сказав французький міністр.

Зауваження Барро щодо Канади не було представлено як конкретна політична пропозиція, а скоріше як частина ширшої аргументації про те, що ЄС стає "третьою супердержавою", здатною врівноважити суперництво між США та Китаєм.

Раніше у вівторок президент Фінляндії Александр Стубб запропонував прем’єр-міністру Канади Марку Карні подумати про вступ до ЄС.

Ці коментарі пролунали на тлі того, як європейські лідери прагнуть посилити геополітичну роль блоку в умовах війни Росії в Україні та війни США на Близькому Сході.

Барро представив Європу як регіон, що має унікальні можливості для зближення країн завдяки своєму економічному впливу, демократичній моделі та регуляторній силі. "Багато країн у світі бажають зблизитися з нашим союзом", – сказав він.

Нагадаємо, уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

