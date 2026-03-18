Глава МИД Франции допустил, что Канада могла бы вступить в ЕС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказал мнение, что Канада когда-нибудь могла бы присоединиться к Европейскому Союзу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая на конференции "Европа-2026" в Берлине, Барро утверждал, что в условиях обострения геополитической напряженности ЕС все больше привлекает партнеров далеко за пределами своих границ.

"Сегодня девять стран являются официальными кандидатами на вступление в ЕС. К ним могут присоединиться и другие. Исландия – через несколько недель или месяцев. А может, и Канада – в какой-то момент", – сказал французский министр.

Замечание Барро относительно Канады не было представлено как конкретное политическое предложение, а скорее как часть более широкой аргументации о том, что ЕС становится "третьей сверхдержавой", способной уравновесить соперничество между США и Китаем.

Ранее во вторник президент Финляндии Александр Стубб предложил премьер-министру Канады Марку Карни подумать о вступлении в ЕС.

Эти комментарии прозвучали на фоне стремления европейских лидеров усилить геополитическую роль блока в условиях войны России в Украине и войны США на Ближнем Востоке.

Барро представил Европу как регион, обладающий уникальными возможностями для сближения стран благодаря своему экономическому влиянию, демократической модели и регуляторной силе. "Многие страны в мире хотят сблизиться с нашим союзом", – сказал он.

Напомним, правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

