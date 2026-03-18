Суд США визнав майже повне закриття "Голосу Америки" незаконним

Федеральний суддя у вівторок постановив, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повинно скасувати своє рішення, яке призвело до відставки понад 1000 працівників "Голосу Америки" (VOA).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Суддя Ройс Ламберт нещодавно заявив, що призначення союзниці Трампа Кері Лейк, яка контролювала скорочення робочих місць як очільниця USAGM, порушує федеральний закон.

У вівторок суддя заявив, що Лейк неодноразово ігнорувала вимоги закону, і що адміністрація Трампа не намагалася захищати доцільність свого рішення щодо скорочення штату.

Суд зобов’язав уряд повернути до роботи майже 1000 штатних працівників "Голосу Америки".

Директор VOA Майкл Абрамовіц, який був відправлений у адміністративну відпустку разом з сотнями своїх співробітників, привітав рішення суду.

"Ми дуже раді рішенню судді Ламберта і з нетерпінням чекаємо на повернення до роботи", – сказав Абрамовіц в текстовому повідомленні для NBC News.

"Голос Америки" ніколи не був настільки необхідний. Я вдячний за стійкість і відданість чудових працівників VOA", – додав він.

Абрамовіц подав позов проти адміністрації Трампа минулого року, щоб відновити редакційну незалежність організації. Цей позов став справою, у якій у вівторок виніс рішення Ламберт.

Через скорочення співробітників при адміністрації Трампа "Голос Америки" був обмежений лише чотирма мовами, що є різким зниженням порівняно з 49 мовами, якими раніше він вів трансляцію для 420 мільйонів людей у понад 100 країнах.

15 березня 2025 року значна кількість співробітників "Голосу Америки" була відправлена в адміністративну відпустку без права доступу до мейлів та виконання роботи.

21 березня журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію Дональда Трампа.

Трамп закликав знищити "Голос Америки", назвавши його "лівацькою катастрофою".