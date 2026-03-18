ЗМІ: найбільший авіаносець США покине Близький Схід після пожежі на борту

Американський авіаносець Gerald R. Ford, який бере участь в операціях проти Ірану, тимчасово зайде в порт після пожежі на борту.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американських посадовців, пише "Європейська правда".

Авіаносець, найновіший в Америці та найбільший у світі, наразі перебуває в Червоному морі. Очікується, що він тимчасово зайде в бухту Суда на грецькому острові Крит, повідомили двоє офіційних осіб.

Корабель перебуває в експлуатації вже дев'ять місяців, зокрема, брав участь в операціях проти Венесуели в Карибському морі до того, як прибув на Близький Схід. Тривалість перебування викликає питання щодо морального стану моряків на борту та готовності авіаносця.

Офіційні особи, які побажали залишитись анонімними, не уточнили, як довго авіаносець перебуватиме на Криті.

Один із посадовців повідомив, що майже 200 моряків отримали травми через дим, коли пожежа спалахнула в основному пральному приміщенні на кораблі.

Пожежа, яку гасили понад 30 годин, вплинула на близько 100 спальних місць. Один із військовослужбовців був евакуйований із корабля через травми.

Після того як пожежа спалахнула, американські військові заявили, що шкоди двигунному відділенню корабля не завдано, і авіаносець повністю готовий до виконання своїх функцій.

Gerald R. Ford, на борту якого перебуває понад 5 тисяч моряків, несе понад 75 військових літаків, включаючи винищувачі F-18 Super Hornet. Авіаносець оснащений складною радарною системою, яка допомагає контролювати повітряний рух і навігацію.

