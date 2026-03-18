СМИ: крупнейший авианосец США покинет Ближний Восток после пожара на борту

Американский авианосец Gerald R. Ford, участвующий в операциях против Ирана, временно зайдет в порт после пожара на борту.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Авианосец, самый новый в Америке и крупнейший в мире, в настоящее время находится в Красном море. Ожидается, что он временно зайдет в бухту Суда на греческом острове Крит, сообщили два официальных лица.

Корабль находится в эксплуатации уже девять месяцев, в частности, участвовал в операциях против Венесуэлы в Карибском море до того, как прибыл на Ближний Восток. Продолжительность пребывания вызывает вопросы относительно морального состояния моряков на борту и готовности авианосца.

Официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, не уточнили, как долго авианосец будет находиться на Крите.

Один из чиновников сообщил, что почти 200 моряков получили травмы из-за дыма, когда пожар вспыхнул в главном прачечном помещении на корабле.

Пожар, который тушили более 30 часов, затронул около 100 спальных мест. Один из военнослужащих был эвакуирован с корабля из-за травм.

После того как вспыхнул пожар, американские военные заявили, что ущерба машинному отделению корабля не нанесено, и авианосец полностью готов к выполнению своих функций.

Gerald R. Ford, на борту которого находится более 5 тысяч моряков, несет более 75 военных самолетов, включая истребители F-18 Super Hornet. Авианосец оснащен сложной радиолокационной системой, которая помогает контролировать воздушное движение и навигацию.

