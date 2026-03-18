Зеленський вважає неминучим дефіцит ракет до Patriot через війну на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський вважає, що через війну на Близькому Сході дефіцит ракет до систем ППО Patriot є неминучим, і це стане викликом для України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави розповів BBC.

Президент зазначив, що широкомасштабна війна в Ірані вигідна Владіміру Путіну, оскільки вона призводить до зростання цін на енергоносії, що є проблемою для України, а також може спричинити дефіцит ракет до систем ППО.

"Для Путіна тривала війна в Ірані – це плюс. Крім цін на енергоносії, це означає вичерпання запасів США та виснаження виробників засобів протиповітряної оборони. Отже, ми (Україна) маємо вичерпання ресурсів", – заявив глава держави.

Зеленський сказав, що дефіцит ракет до Patriot однозначно буде, і це стане викликом. Він зазначив, що питання зараз полягає в тому, "коли будуть вичерпані всі запаси на Близькому Сході".

"Америка виробляє 60–65 ракет на місяць. Уявіть, 65 ракет на місяць – це приблизно 700–800 ракет на рік, що виробляються щороку. А в перші дні війни на Близькому Сході було використано 803 ракети", – заявив президент України.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.

Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Лондоні 17 березня обговорив залучення нових країн до ініціативи із закупівлі ракет США для України та збільшення актуальних внесків.