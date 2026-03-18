Зеленский считает неизбежным дефицит ракет для Patriot из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за войны на Ближнем Востоке дефицит ракет для систем ПВО Patriot неизбежен, и это станет вызовом для Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства рассказал BBC.

Президент отметил, что широкомасштабная война в Иране выгодна Владимиру Путину, поскольку она приводит к росту цен на энергоносители, что является проблемой для Украины, а также может вызвать дефицит ракет для систем ПВО.

"Для Путина длительная война в Иране – это плюс. Помимо цен на энергоносители, это означает истощение запасов США и истощение производителей средств противовоздушной обороны. Следовательно, мы (Украина) сталкиваемся с истощением ресурсов", – заявил глава государства.

Зеленский сказал, что дефицит ракет для Patriot однозначно будет, и это станет вызовом. Он отметил, что вопрос сейчас заключается в том, "когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке".

"Америка производит 60–65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц – это примерно 700–800 ракет в год, которые производятся ежегодно. А в первые дни войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты", – заявил президент Украины.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность тем, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны в Украине, направляются сейчас на Ближний Восток.

Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Лондоне 17 марта обсудил привлечение новых стран к инициативе по закупке ракет США для Украины и увеличение текущих взносов.