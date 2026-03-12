Глава Міноборони Британії: за методами Ірану стоїть "прихована рука" Путіна

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за військовими методами Ірану стоїть "прихована рука" правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Його заява пролунала після нічної атаки безпілотників на військову базу в Ербілі в Іраку, де дислокуються західні сили.

За словами Гілі, британська розвідка зафіксувала, що іранські оператори дронів та їхні проксі-групи дедалі частіше переймають тактику, яку Росія використовує у війні проти України.

Генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив, що Росія передає Ірану тактичні поради щодо управління БпЛА. Іранські пілоти почали запускати дрони на значно меншій висоті. Це робить їх складнішими для виявлення та ефективнішими при ураженні цілей.

Вночі кілька дронів атакували військову базу в Ербілі, де базувалися і британські військовослужбовці. Британська команда протидії дронам збила два безпілотники, минулось без постраждалих серед британців.

Гілі підкреслив, що Путін є єдиним світовим лідером, який отримує пряму вигоду від загострення на Близькому Сході.

"Я думаю, ніхто не здивується, що за деякими іранськими тактиками і, можливо, за деякими їхніми можливостями стоїть прихована рука Путіна", – зазначив міністр.

Раніше джерела повідомили, що Росія допомагає Ірану у війні, надаючи розвіддані про військові цілі США.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані.

У дроні-камікадзе, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.