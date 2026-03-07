"Яке дурне питання": Трамп відмовився говорити про допомогу РФ розвідданими для Ірану

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати інформацію ЗМІ про те, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Наприкінці круглого столу в Білому домі з питань університетського спорту в п'ятницю Дональд Трамп сказав, що відповість на одне або два запитання, і дав слово кореспонденту Fox News Пітеру Дусі.

Той запитав президента про повідомлення Washington Post і Fox News про те, що Росія надає Ірану розвіддані, щоб допомогти йому завдати ударів по американських об'єктах.

Трамп перебив журналіста, не дослухавши питання, і пожартував, що можлива допомога Росії Ірану "легка проблема в порівнянні з тим, що ми робимо тут", маючи на увазі обговорення того, як може змінитися університетський спорт.

А згодом Трамп зробив кореспонденту зауваження за те, що той згадав війну проти Ірану.

"Але чи можу я бути чесним? Просто... Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше", – сказав він.

Через кілька хвилин Трамп знову вказав на Дусі і сказав: "Пітер, я дам тобі ще один шанс, тому що попереднє питання було невдалим". Коли Дусі запитав, чи може він підняти тему, не пов'язану з університетським спортом, Трамп відповів "ні".

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.