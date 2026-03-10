Віткофф: Росія нас запевнила, що не передає розвіддані Ірану

Спеціальний посланець США Стів Віткофф, заявив, що російське керівництво заперечило звинувачення в тому, що вони обмінюються розвідданими з Іраном під час війни.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC, передає "Європейська правда".

Віткоффа запитали, чи вважає він, що Росія ділиться з Іраном розвідданими про місцезнаходження американських військових об'єктів, і якщо так, то чому адміністрація Трампа скасувала санкції, які забороняли індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.

"Ну, я не розвідник, тому не можу вам відповісти", – відповів Віткофф.

"Я можу сказати вам, що вчора, під час телефонної розмови з президентом, росіяни сказали, що вони не обмінюються інформацією. Ось що вони сказали", – сказав Віткофф.

"Тож, знаєте, ми можемо повірити їм на слово. Будемо сподіватися, що вони не обмінюються", – додав він.

Трамп розмовляв з російським правителем Владіміром Путіним у понеділок.

Віткофф також сказав, що він і зять Трампа, Джаред Кушнер, окремо мали телефонну розмову в понеділок вранці з Юрієм Ушаковим, радником Путіна з питань зовнішньої політики.

Ушаков під час цієї розмови "повторив те саме", що Росія не ділиться розвідданими з Іраном, сказав Віткофф.

Раніше джерела повідомили, що Росія допомагає Ірану у війні, надаючи розвіддані про військові цілі США.

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Нагадаємо, у дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.