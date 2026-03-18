Шведские спецслужбы считают Россию главной угрозой для страны

Шведская служба безопасности Säpo считает Россию главной внешней угрозой для страны и ожидает роста угроз со стороны РФ.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом заявили представители ведомства во время презентации ежегодного доклада с оценкой ситуации безопасности для страны.

В среду шведская служба безопасности Säpo вышла с годовым докладом о ситуации с безопасностью и картину угроз для страны. Констатируют, что она ухудшилась, в том числе из-за последних событий на Ближнем Востоке – хотя связанные с Ираном риски и угрозы не направлены против самой Швеции, а скорее на "отдельные цели" в Швеции.

"Россия представляет для Швеции наибольшую угрозу", – отметила глава ведомства Шарлотта фон Эссен.

При этом в докладе говорится, что Россия склонна "больше избегать рисков, чем раньше", и речь идет о скрытых мерах воздействия.

За 2025 год служба зафиксировала "сотни подозрительных инцидентов и событий".

"До сих пор Швеция не испытывала попыток серьезных атак или классических диверсий. Но мы видели попытки влиятельных кибератак с российским следом, и знаем, что шпионская угроза велика", – отметил представитель ведомства Фредерик Хальстрём.

В докладе акцентируют, что Швеция должна работать над усилением своей внутренней устойчивости во всех сферах. В частности, бизнесу следует значительно тщательнее проверять, с кем он сотрудничает, чтобы не допустить попадания чувствительной информации к недружественным иностранным субъектам и организованным преступным группам.

Террористическую угрозу оценивают на 3 из 5. В целом в Säpo прогнозируют, что в ближайшие годы картина угроз для Швеции будет только ухудшаться.

