У Німеччині побільшало зацікавлених службою у Бундесвері

Новини — Середа, 18 березня 2026, 12:16 — Марія Ємець

Цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

Станом на кінець лютого заявки на проходження служби у лавах Бундесверу подали 16 100 осіб. Це приблизно на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. 

Прийняли на службу станом на кінець лютого 5300 нових людей, на 14% більше, ніж за лютий 2025 року. 

На цей час 13 400 осіб проходять службу у межах добровільної військової служби терміном 6-11 місяців, або як короткострокові контрактники (12-23 місяці), що є зростанням на 15%, порівняно з минулим роком. 

Загалом у лавах Бундесверу – приблизно 186 200 військовослужбовців, що на 3600 більше, ніж у лютому 2025 року. Уряд Німеччини ставить за мету розширити армію до 260 тисяч осіб до середини 2030-х років. 

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах. 

У січні 2026 року Бундесвер розіслав перші анкети 18-річним для проходження відповідного опитування. 



