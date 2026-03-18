У Німеччині побільшало зацікавлених службою у Бундесвері

Цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Станом на кінець лютого заявки на проходження служби у лавах Бундесверу подали 16 100 осіб. Це приблизно на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Прийняли на службу станом на кінець лютого 5300 нових людей, на 14% більше, ніж за лютий 2025 року.

На цей час 13 400 осіб проходять службу у межах добровільної військової служби терміном 6-11 місяців, або як короткострокові контрактники (12-23 місяці), що є зростанням на 15%, порівняно з минулим роком.

Загалом у лавах Бундесверу – приблизно 186 200 військовослужбовців, що на 3600 більше, ніж у лютому 2025 року. Уряд Німеччини ставить за мету розширити армію до 260 тисяч осіб до середини 2030-х років.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

У січні 2026 року Бундесвер розіслав перші анкети 18-річним для проходження відповідного опитування.





