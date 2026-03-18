В Германии стало больше заинтересованных службой в Бундесвере

В этом году Бундесвер наблюдает более активный интерес к военной службе, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По состоянию на конец февраля заявки на прохождение службы в рядах Бундесвера подали 16 100 человек. Это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Приняли на службу по состоянию на конец февраля 5300 новых людей, на 14% больше, чем за февраль 2025 года.

В настоящее время 13 400 человек проходят службу в рамках добровольной военной службы сроком 6-11 месяцев, или как краткосрочные контрактники (12-23 месяца), что является ростом на 15% по сравнению с прошлым годом.

Всего в рядах Бундесвера – примерно 186 200 военнослужащих, что на 3600 больше, чем в феврале 2025 года. Правительство Германии ставит цель расширить армию до 260 тысяч человек к середине 2030-х годов.

Напомним, в декабре Германия одобрила закон о модернизации военной службы, предусматривающий восстановление призыва на добровольной основе.

В январе 2026 года Бундесвер разослал первые анкеты 18-летним для прохождения соответствующего опроса.