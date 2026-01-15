Бундесвер розпочав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу

Збройні сили Німеччини розіслали перші анкети для 18-річних для проходження первинного відбору на військову службу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція dpa.

Анкетування відбувається в рамках нової програми військової служби в Німеччині.

Згідно з реформою, усі підлітки мають отримати анкету після досягнення 18 років. Опитування має оцінити їхню придатність та мотивацію до служби в Бундесвері.

Для дівчат ця форма є добровільною, тоді як хлопці зобов’язані відповісти на листи від Збройних сил.

Очікується, що перші добровольці розпочнуть службу найближчими місяцями.

Після місяців обговорень Німеччина наприкінці минулого року ухвалила закон про повернення військової служби – спочатку на добровільних засадах – з метою збільшення чисельності військовослужбовців.

Новий закон про військову службу є відповіддю на загрозу з боку Росії, враховуючи те, що Німеччина відстає у виконанні своїх цільових показників по НАТО щодо набору військовослужбовців. Нова програма має на меті збільшити чисельність військ зі 180 тисяч солдатів до 260 тисяч.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що цього року Бундесверу вдасться завербувати 20 тисяч добровольців з огляду на реформу військової служби.

Нагадаємо, в грудні, слідом за Бундестагом, верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, також схвалила закон про модернізацію військової служби.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.