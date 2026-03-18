Польща протягом наступного десятиліття інвестує в енергетику $270 млрд

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що протягом наступного десятиліття Польща інвестує один трильйон злотих (близько $270 млрд) у свою енергетику.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Onet.

З одного трильйона злотих понад 220 млрд (близько $60 млрд) планують спрямувати на відновлювані джерела енергії та енергосховища, 234 млрд (близько $63 млрд) – на доставку електроенергії, а 160 млрд (близько 43$ млрд) – на атомну енергетику.

"У Європі немає іншої країни, яка б так інтенсивно і так швидко змінювала свій енергетичний сектор", – підкреслив Туск.

Він додав, що війни в Україні та на Близькому Сході як ніколи раніше показують, наскільки важливими для національної безпеки є енергія, постачання та раціональні ціни.

"Неподалік від Гданська ми будуємо атомну електростанцію, яка стане спільним плодом зусиль американських і канадських партнерів, польських компаній та європейських коштів. Усе, що відбувається в Польщі, є чудовим прикладом того, наскільки важливим є збереження єдності всього західного світу", – додав також Туск.

Він зауважив, що Польща є найбільшим енергетичним будівельним майданчиком, "оскільки нам потрібно надолужити багато років".

Туск також повідомив, що спільно з групою країн надіслав лист до Європейської комісії щодо продовження безкоштовних квот на викиди вуглекислого газу для промисловості, зокрема польської.

Перша АЕС у Польщі буде побудована в Помор'ї на основі американської реакторної технології AP1000.

Торік у січні уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні АЕС.

