Укр Рус Eng

У Відні через нещасний випадок на реставрації будинка загинули четверо людей

Новини — Середа, 18 березня 2026, 13:11 — Марія Ємець

У столиці Австрії Відні загинули четверо людей внаслідок обвалу риштування на будинку, де проходять реставраційні роботи. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

17 березня у 9-му районі Відня, що входить до історичного центру, обвалилось риштування у дворі житлової будівлі ХІХ сторіччя, де проходять реставраційні роботи.

Через падіння конструкцій четверо людей загинули на місці, повідомили у поліції. Ще один 45-річний чоловік серйозно травмований. 

Конкретні обставини падіння конструкцій поки невідомі. Поліція опитує вцілілих працівників ремонтної команди та інших свідків.

Внаслідок схожого інциденту у Мадриді в жовтні 2025 року загинули четверо людей.  

Нагадаємо, в Італії у день святого Валентина обвалилася відома "Арка закоханих".


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія інциденти
Реклама: