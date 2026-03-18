У Відні через нещасний випадок на реставрації будинка загинули четверо людей

У столиці Австрії Відні загинули четверо людей внаслідок обвалу риштування на будинку, де проходять реставраційні роботи.

17 березня у 9-му районі Відня, що входить до історичного центру, обвалилось риштування у дворі житлової будівлі ХІХ сторіччя, де проходять реставраційні роботи.

Через падіння конструкцій четверо людей загинули на місці, повідомили у поліції. Ще один 45-річний чоловік серйозно травмований.

Конкретні обставини падіння конструкцій поки невідомі. Поліція опитує вцілілих працівників ремонтної команди та інших свідків.

Внаслідок схожого інциденту у Мадриді в жовтні 2025 року загинули четверо людей.

