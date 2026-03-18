В Вене из-за несчастного случая на реставрации дома погибли четыре человека

В столице Австрии Вене погибли четыре человека в результате обвала лесов на доме, где проходят реставрационные работы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

17 марта в 9-м районе Вены, который входит в исторический центр, обвалились леса во дворе жилого здания XIX века, где проходят реставрационные работы.

Из-за падения конструкций четыре человека погибли на месте, сообщили в полиции. Еще один 45-летний мужчина серьезно травмирован.

Конкретные обстоятельства падения конструкций пока неизвестны. Полиция опрашивает уцелевших работников ремонтной команды и других свидетелей.

В результате похожего инцидента в Мадриде в октябре 2025 года погибли четыре человека.

Напомним, в Италии в день святого Валентина обвалилась известная "Арка влюбленных".