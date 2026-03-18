У Швейцарії через сильний вітер обірвалася кабіна канатної дороги

На швейцарському гірськолижному курорті триває рятувальна операція після того, як кабіна канатної дороги зірвалася зі сніжного схилу під час сильного вітру.

Про це пише швейцарська газета 20 Minuten, передає "Європейська правда".

Інцидент стався на гірськолижному курорті Енгельберг у центральній Швейцарії.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6 – Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

Представник служби повітряного порятунку Rega повідомив, що в операції залучили один вертоліт. Додаткових подробиць він не надав.

За даними газети, щонайменше одна людина отримала поранення.

У квітні 2024 року у турецькій Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі, внаслідок чого одна людина загинула і 10 зазнали травм, ще понад сотню знімали з кабін.

Навесні 2025 року чотири людини загинули і одна зазнала серйозних поранень внаслідок падіння канатної дороги поблизу Неаполя на півдні Італії.