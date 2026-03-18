У Швейцарії через сильний вітер обірвалася кабіна канатної дороги

Новини — Середа, 18 березня 2026, 14:15 — Уляна Кричковська

На швейцарському гірськолижному курорті триває рятувальна операція після того, як кабіна канатної дороги зірвалася зі сніжного схилу під час сильного вітру.

Про це пише швейцарська газета 20 Minuten, передає "Європейська правда".

Інцидент стався на гірськолижному курорті Енгельберг у центральній Швейцарії.

Представник служби повітряного порятунку Rega повідомив, що в операції залучили один вертоліт. Додаткових подробиць він не надав.

За даними газети, щонайменше одна людина отримала поранення.

У квітні 2024 року у турецькій Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі, внаслідок чого одна людина загинула і 10 зазнали травм, ще понад сотню знімали з кабін.

Навесні 2025 року чотири людини загинули і одна зазнала серйозних поранень внаслідок падіння канатної дороги поблизу Неаполя на півдні Італії.

