В Швейцарии из-за сильного ветра оборвалась кабина канатной дороги

На швейцарском горнолыжном курорте продолжается спасательная операция после того, как кабина канатной дороги сорвалась со снежного склона во время сильного ветра.

Об этом пишет швейцарская газета 20 Minuten, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Энгельберг в центральной Швейцарии.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6 – Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

Представитель службы воздушного спасения Rega сообщил, что в операции задействовали один вертолет. Дополнительных подробностей он не предоставил.

По данным газеты, по меньшей мере один человек получил ранения.

В апреле 2024 года в турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате чего один человек погиб и 10 получили травмы, еще более сотни снимали с кабин.

Весной 2025 года четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения канатной дороги вблизи Неаполя на юге Италии.