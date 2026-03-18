В Швейцарии из-за сильного ветра оборвалась кабина канатной дороги

Новости — Среда, 18 марта 2026, 14:15 — Уляна Кричковская

На швейцарском горнолыжном курорте продолжается спасательная операция после того, как кабина канатной дороги сорвалась со снежного склона во время сильного ветра.

Об этом пишет швейцарская газета 20 Minuten, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Энгельберг в центральной Швейцарии.

Представитель службы воздушного спасения Rega сообщил, что в операции задействовали один вертолет. Дополнительных подробностей он не предоставил.

По данным газеты, по меньшей мере один человек получил ранения.

Фото: 20 Minuten
В апреле 2024 года в турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате чего один человек погиб и 10 получили травмы, еще более сотни снимали с кабин.

Весной 2025 года четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения канатной дороги вблизи Неаполя на юге Италии.

