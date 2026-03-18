Суд в Польше согласовал экстрадицию российского археолога Бутягина по запросу Украины

Суд в Польше дал согласие на экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, которого Украина разыскивает за проведение раскопок в оккупированном РФ Крыму – однако на решение еще могут подать апелляцию.

Окружной суд Варшавы 18 марта признал возможным выполнение запроса Украины на экстрадицию Бутягина.

Адвокат археолога Адам Доманский отметил, что они будут подавать апелляцию.

Напомним, Украина обвиняет сотрудника "Эрмитажа" Бутягина в незаконных раскопках и хищении исторических артефактов в оккупированном Крыму и на этих основаниях объявила его в розыск.

Бутягина задержали в декабре 2025 года в одном из отелей Варшавы, во время его поездки по Европе с лекциями. Украина после того подала запрос на экстрадицию.

Россия в связи с задержанием археолога вызвала посла Польши и выражала протест против его выдачи Украине.