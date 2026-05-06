Французька компанія заявила про атаку на своє судно в Ормузькій протоці: є поранені

Французька судноплавна компанія CMA CGM заявила, що її судно зазнало нападу в Ормузькій протоці.

Заяву компанії передає Sky News, пише "Європейська правда".

Французька судноплавна компанія, яка є третьою за величиною контейнерною судноплавною компанією у світі, повідомила, що одне з її суден, San Antonio, 5 травня зазнало нападу під час проходження через Ормузьку протоку.

Компанія зазначила, що в результаті нападу були поранені члени екіпажу та пошкоджено судно.

"CMA CGM уважно стежить за ситуацією і залишається повністю мобілізованою разом з екіпажем", – йдеться у заяві.

Британський Центр морських торговельних операцій повідомив, що напад стався приблизно о 18:30 за всесвітнім координованим часом.

Варто зауважити, що 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

А наступного дня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.