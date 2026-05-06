Прокуратура Молдови вимагає посилити покарання для олігарха Плахотнюка

Антикорупційна прокуратура Молдови оскаржила вирок у справі олігарха, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка, якого засудили до 19 років за ґратами у справі про "крадіжку мільярда".

Про це йдеться в заяві Антикорупційної прокуратури Молдови, пише "Європейська правда".

Прокурори вважають призначене Плахотнюку покарання надто м’яким, зважаючи на тяжкість злочинів.

У заяві відомства йдеться, що призначене покарання не відображає тяжкості скоєного.

Обвинувачення стверджує, що пом’якшувальних обставин, які могли б виправдати м’якше покарання, не встановлено.

Також, на думку прокурорів, суд недостатньо врахував особу підсудного та ризик вчинення нових злочинів.

У зв'язку з цим прокуратура вимагає часткового скасування вироку та перегляду справи. Також прокурори наполягають на призначенні покарання у вигляді 25 років позбавлення волі.

Крім того, оскаржується відмова суду конфіскувати 39,2 млн доларів та 3,5 млн євро. Прокуратура підкреслює, що відшкодування збитків і спеціальна конфіскація є різними заходами і можуть застосовуватися одночасно.

На думку обвинувачення, суворіше покарання та конфіскація необхідні для відображення тяжкості злочинів і запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, суд Кишинева 22 квітня виніс вирок у справі Плахотнюка. Його визнали винним у співучасті в крадіжці мільярда з трьох молдавських банків і засудили до 19 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Плахотнюка 25 вересня 2025 року екстрадували з Греції до Кишинева, відтоді він залишається під арештом у в’язниці №13.

До втрати влади і втечі з Молдови у 2019 році Влад Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".