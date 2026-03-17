У Німеччині вважають, що контрольована зміна режиму в Ірані – нереалістична

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає нереалістичним розраховувати на контрольовану зміну режиму в Ірані.

Про це він сказав у вівторок, 17 березня, під час заходу у Берліні, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Вадефуль вважає, що війна на Близькому Сході не може мати виключно військового вирішення.

"Військового вирішення не буде. А контрольована зміна режиму, я б сказав, є гіпотетичною ідеєю, яка не є реалістичною", – сказав він.

Раніше американський президент Дональд Трамп у спілкуванні зі ЗМІ сказав, що не впевнений, чи Хаменеї-молодший взагалі живий, і незрозуміло, хто в Ірані відповідальний за ключові рішення.

Також він вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.

ЗМІ писали, що американський президент нібито відхилив нещодавні спроби іранських посадовців поновити переговори.