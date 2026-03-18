В Германии считают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к мировому кризису

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасной спирали непредсказуемых последствий в случае дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во время пресс-конференции со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро в Берлине, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Вадефуль считает, что некоторые риски войны, в частности вероятность продовольственного кризиса, не были полностью учтены.

"Существует реальная угроза эскалации, которая может погрузить в глубокий кризис не только этот регион, но и весь мир", – подчеркнул он.

По словам главы МИД Германии, поставки удобрений только из Ближнего Востока "настолько важны, что длительное прерывание поставок грозит спровоцировать продовольственный кризис в значительной части Африки".

"И это должно вызывать у нас беспокойство по поводу людей, которые пострадают, и, конечно, по поводу потоков беженцев, которые возникнут в результате", – добавил он.

