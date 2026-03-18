Из Эстонии выдворили россиянина, связанного со спецслужбами РФ

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) Эстонии по предложению Полиции безопасности (КаПо) выслал из страны гражданина России Кирилла Кудрявцева, который поддерживал контакты со спецслужбами РФ.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление КаПо, пишет "Европейская правда".

Как указано, Кудрявцев был выслан из Эстонии с целью предотвращения и прекращения угрозы безопасности.

Кроме того, с целью защиты европейской безопасности ему был назначен запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Также сообщалось, что Кудрявцев тесно связан с Денисом Теном, которого выдворили из Эстонии летом прошлого года. Тен поддерживал контакты с российскими спецслужбами.

"Кудрявцев прибыл в Эстонию на прошлой неделе, чтобы сопровождать члена своей семьи для получения льгот, которые предоставляет Касса здоровья. И Кудрявцев, и его близкий родственник постоянно проживают в России и имеют вид на жительство в Эстонии", – отметила КаПо.

Напомним, 11 февраля из Эстонии был депортирован гражданин Российской Федерации Андрей Журавлев, которого подозревают в планировании сбора разведывательных данных.

А в январе из Эстонии выдворили гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны.