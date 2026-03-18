У ЄС хочуть заборонити ШІ-додатки для створення відвертих зображень

Ключові законодавці Європейського Союзу, які мають значний вплив на формування змін до європейського Закону про штучний інтелект, у середу, 18 березня, підтримали заборону на додатки ШІ, що створюють несанкціоновані зображення відвертого сексуального характеру.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Очікується, що Європейський парламент проголосує за пропозицію щодо заборони на додатки ШІ, що створюють зображення відвертого сексуального характеру, 26 березня.

"Я вважаю, що пропозиція щодо заборони так званих додатків для створення оголених зображень – це те, чого наші громадяни очікують від законодавців", – заявив депутат Майкл Макнамара, який очолює майбутню дискусію з країнами ЄС.

Варто зауважити, що діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.