В ЕС хотят запретить приложения с ИИ, предназначенные для создания откровенных изображений

Ключевые законодатели Европейского Союза, имеющие значительное влияние на формирование поправок к европейскому Закону об искусственном интеллекте, в среду, 18 марта, поддержали запрет на приложения ИИ, создающие несанкционированные изображения откровенного сексуального характера.

Как отмечается, Европейский парламент проголосует за предложение группы 26 марта.

"Я считаю, что предложение о запрете так называемых приложений для создания обнаженных изображений – это то, чего наши граждане ожидают от законодателей", – заявил депутат Майкл Макнамара, возглавляющий предстоящую дискуссию со странами ЕС.

Стоит отметить, что деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Европейская комиссия начала отдельное расследование по поводу того, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.

Британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.