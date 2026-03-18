У польській Гдині вандали викрали стовпчик з написом "Площа Вільної України"

У польському місті Гдиня невідомі вандали викрали стовпчик з написом польською мовою "Площа вільної України" (Plac Wolnej Ukrainy).

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі "Укрінформу" розповів консул України у Гданську Олег Височан.

За його словами, українське консульство попросило місцеву поліцію встановити і затримати зловмисників.

"Це сталося у ніч з минулої п’ятниці на суботу. Після появи цієї інформації у публічному просторі ми відразу сконтактувалися з поліцією, надіслали відповідне звернення, перебуваємо також у контакті з мерією міста. Поліція відразу почала шукати, але наразі зловмисників не затримано",– повідомив Височан.

За його словами, поліція оприлюднила оголошення з проханням надати усіляку інформацію, що допоможе встановити зловмисників.

Він підкреслив, що українська сторона розцінює цей вчинок не просто як прояв хуліганства, а як "провокацію, спрямовану на паплюження символів нашої дружби".

Консул звернув увагу, що за останні два роки це вже четвертий схожий випадок. В одному з попередніх випадків зловмисника, який не приховував свого обличчя і знімав акт вандалізму на відео, було затримано.

"Ми перебуваємо у постійному контакті з поліцією. Хочу підкреслити, що такі акти вандалізму й хуліганські дії у жоден спосіб не здатні зруйнувати міцний фундамент українсько-польських відносин й дружби", – наголосив Височан.

Він також додав, що у попередні рази влада міста власним коштом відновлювала вкрадені таблички.

Нагадаємо, раніше невідомі зловмисники вчинили акт вандалізму над пам'ятником Армії Крайової на Центральному кладовищі в польському Щецині.

Також у Польщі розслідували інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".