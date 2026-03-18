В польской Гдыне вандалы украли столбик с надписью "Площадь Свободной Украины"
В польском городе Гдыня неизвестные вандалы похитили столбик с надписью на польском языке "Площадь свободной Украины" (Plac Wolnej Ukrainy).
Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" рассказал консул Украины в Гданьске Олег Высочан.
По его словам, украинское консульство попросило местную полицию установить и задержать злоумышленников.
"Это произошло в ночь с прошлой пятницы на субботу. После появления этой информации в публичном пространстве мы сразу сконтактировали с полицией, направили соответствующее обращение, находимся также в контакте с мэрией города. Полиция сразу начала искать, но пока злоумышленники не задержаны", – сообщил Высочан.
По его словам, полиция обнародовала объявление с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет установить злоумышленников.
Он подчеркнул, что украинская сторона расценивает этот поступок не просто как проявление хулиганства, а как "провокацию, направленную на осквернение символов нашей дружбы".
Консул обратил внимание, что за последние два года это уже четвертый подобный случай. В одном из предыдущих случаев злоумышленник, который не скрывал своего лица и снимал акт вандализма на видео, был задержан.
"Мы находимся в постоянном контакте с полицией. Хочу подчеркнуть, что такие акты вандализма и хулиганские действия никоим образом не способны разрушить прочный фундамент украинско-польских отношений и дружбы", – подчеркнул Высочан.
Он также добавил, что в предыдущие разы власти города за свой счет восстанавливали украденные таблички.
Напомним, ранее неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма над памятником Армии Крайовой на Центральном кладбище в польском Щецине.
Также в Польше расследовали инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".