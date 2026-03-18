ЗМІ: віцепрезидент США відвідає Орбана напередодні виборів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину.

Про це агентству Reuters повідомили в середу, 18 березня, два обізнаних співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, віцепрезидент США відвідає Угорщину, щоб продемонструвати підтримку прем'єр-міністру країни Віктору Орбану, на якого наступного місяця чекають вибори.

Втім, вони застерегли, що точні терміни візиту Венса поки що не відомі, і його плани можуть змінитися, оскільки посадовці можуть вирішити залишитися у Вашингтоні, поки триває війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. Нові опитування громадської думки перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна "Тиса" продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.

У лютому президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку Орбану перед парламентськими виборами.