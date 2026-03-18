СМИ: вице-президент США посетит Орбана накануне выборов

Вице-президент США Джей Ди Венс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию.

Об этом агентству Reuters сообщили в среду, 18 марта, два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, вице-президент США посетит Венгрию, чтобы продемонстрировать поддержку премьер-министру страны Виктору Орбану, которого в следующем месяце ждут выборы.

Впрочем, они оговорились, что точные сроки визита Венса пока неизвестны, и его планы могут измениться, поскольку чиновники могут решить остаться в Вашингтоне, пока продолжается война США и Израиля против Ирана.

Как известно, парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. Новые опросы общественного мнения перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют рост поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная "Тиса" продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.

В феврале президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку Орбану перед парламентскими выборами.