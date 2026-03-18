Мерц: Германия выступила бы против войны США и Израиля против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в среду, что если бы США проконсультировались с Берлином по поводу войны США и Израиля против Ирана, "мы бы не советовали идти по этому пути".

Канцлер указал, что Германия разделяет с Израилем и США поставленную цель: "чтобы Иран в будущем больше не представлял угрозы".

"На протяжении лет и десятилетий иранский режим нарушал одно правило за другим, распространял террор по всему миру и дестабилизировал соседние страны. Этот режим несет ответственность за нынешний кризис в регионе. В то же время, однако, мы также четко дали понять, что у нас остается много вопросов относительно этой войны", – сказал Мерц.

Он добавил, что США и Израиль не продемонстрировали "ни одного убедительного плана относительно того, как эта операция может быть успешной".

Вашингтон "не консультировался" с Германией по поводу войны, отметил Мерц.

"Мы бы не советовали идти по тому пути, по которому шли до сих пор", – подчеркнул канцлер.

Мерц также призвал как можно скорее положить конец конфликту.

"Европа заинтересована в скором окончании войны, в предотвращении дальнейшей эскалации в регионе и избежании распада Ирана как государства", – сказал он.

Такой распад "серьезно угрожает нашей безопасности… будет иметь негативные последствия для нашего энергоснабжения и потенциально может спровоцировать массовые миграционные потоки", добавил он.

Также Мерц ранее говорил, что вызванная американо-израильскими ударами война против Ирана может закончиться только политическим урегулированием.

По данным источников, советники президента США Дональда Трампа якобы призывают егобыстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.