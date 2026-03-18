Уряд Італії шукає способи здешевити пальне через енергетичну кризу

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні хоче оголосити щодо зниження цін на пальне, оскільки уряд шукає способи допомогти сім'ям і підприємствам впоратися зі зростанням витрат на енергоносії, спричиненим війною на Близькому Сході.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Мілані у середу, 18 березня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Сальвіні заявив, що пізніше цього дня заплановано засідання уряду для обговорення пакета заходів задля зниження цін на пальне.

"Для мене важливо, щоб не лише в найближчі тижні, а вже протягом найближчих годин італійці, які заправляються на автозаправках, платили менше, ніж платять сьогодні, і тому я впевнений, що ми досягнемо цього результату", – сказав він.

Віцепрем’єр зазначив, що скликав компанії, зокрема державну енергетичну групу Eni, щоб вислухати їхні пропозиції.

"В крайньому разі ми могли б ввести податок на надприбутки компаній, які зараз очевидні, хоча я сподіваюся, що до цього не дійде", – додав він.

Повідомляли, що Міністерство екології та енергетичної безпеки Італії у четвер оголосило про рішення вивільнити 9,966 мільйона барелів нафти зі своїх стратегічних запасів.

Раніше про плани випустити частину своїх національних запасів нафти заявляла Німеччина.