Правительство Италии ищет способы удешевить топливо в связи с энергетическим кризисом

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини намерен объявить о снижении цен на топливо, поскольку правительство ищет способы помочь семьям и предприятиям справиться с ростом расходов на энергоносители, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Милане в среду, 18 марта, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Сальвини заявил, что позже в этот день запланировано заседание правительства для обсуждения пакета мер по снижению цен на топливо.

"Для меня важно, чтобы не только в ближайшие недели, но уже в ближайшие часы итальянцы, заправляющиеся на автозаправках, платили меньше, чем платят сегодня, и поэтому я уверен, что мы достигнем этого результата", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что созвал компании, в частности государственную энергетическую группу Eni, чтобы выслушать их предложения.

"В крайнем случае мы могли бы ввести налог на сверхприбыль компаний, которая сейчас очевидна, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет", – добавил он.

Сообщалось, что Министерство экологии и энергетической безопасности Италии в четверг объявило о решении выпустить 9,966 миллиона баррелей нефти из своих стратегических запасов.

Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.