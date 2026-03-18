МЗС відреагувало на рішення Польщі щодо екстрадиції російського археолога Бутягіна

Україна позитивно оцінює рішення окружного суду Варшави щодо екстрадиції російського археолога Александра Бутягіна до України, де його підозрюють у проведенні незаконних розкопок в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, якого цитує "Укрінформ".

Водночас представник українського зовнішньополітичного відомства вказав, що Україна розуміє, що "ще будуть етапи процесуальних дій в Польщі".

"Це зараз в руках польського правосуддя. Про те, що його очікує в Україні краще знають правоохоронці, які порушили відповідні справи", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що cуд у Польщі дав згоду на екстрадицію в Україну російського археолога Александра Бутягіна, якого Україна розшукує за проведення розкопок в окупованому РФ Криму.

Нагадаємо, Україна звинувачує співробітника "Ермітажу" Бутягіна у незаконних розкопках і розкраданні історичних артефактів в окупованому Криму та на цих підставах оголосила його у розшук.

Бутягіна затримали в грудні 2025 року в одному з готелів Варшави, під час його поїздки Європою з лекціями. Україна після того подала запит на екстрадицію.

Росія у зв’язку з затриманням археолога викликала посла Польщі та висловлювала протест проти його видачі Україні.