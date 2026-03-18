МИД отреагировал на решение Польши об экстрадиции российского археолога Бутягина

Украина положительно оценивает решение окружного суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина в Украину, где его подозревают в проведении незаконных раскопок во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, которого цитирует "Укринформ".

В то же время представитель украинского внешнеполитического ведомства указал, что Украина понимает, что "еще будут этапы процессуальных действий в Польше".

"Это сейчас в руках польского правосудия. О том, что его ждет в Украине, лучше знают правоохранители, которые возбудили соответствующие дела", – отметил он.

Ранее стало известно, что суд в Польше дал согласие на экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, которого Украина разыскивает за проведение раскопок в оккупированном РФ Крыму.

Напомним, Украина обвиняет сотрудника "Эрмитажа" Бутягина в незаконных раскопках и хищении исторических артефактов в оккупированном Крыму и на этом основании объявила его в розыск.

Бутягина задержали в декабре 2025 года в одном из отелей Варшавы во время его поездки по Европе с лекциями. После этого Украина подала запрос на экстрадицию.

Россия в связи с задержанием археолога вызвала посла Польши и выразила протест против его выдачи Украине.