Директора нацрозвідки вилучила згадку про ядерну програму Ірану зі свідчень у Конгресі

Директора національної розвідки Тулсі Габбард вилучила зі своїх свідчень у Конгресі згадку про те, що Іран не відновив збагачення урану після того, як минулого року американські удари знищили його об’єкти.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, такий висновок міг би підірвати твердження про те, що Тегеран становить безпосередню загрозу для США.

Агентство пише, що у підготовленій промові на слуханнях у Сенаті щодо світових загроз Габбард мала сказати, що Іран не докладав жодних зусиль, щоб відновити свої потужності зі збагачення урану протягом року після операції США проти Ірану в червні 2025 року.

Згідно з її підготовленою промовою, Габбард мала заявити, що "іранська програма збагачення урану була знищена" під час бомбардувань у ході 12-денної війни і що "з того часу не було жодних спроб відновити їхні потужності зі збагачення".

Втім, як зазначається, замість цих коментарів директора національної розвідки фактично сказала протилежне: що Іран намагався відновитися після атак на свої ядерні об’єкти. Вона також високо оцінила триваючу військову операцію США проти Ірану.

"До операції "Епічна лють" розвідка оцінювала, що Іран намагався відновитися після серйозних пошкоджень своєї ядерної інфраструктури, завданих під час 12-денної війни, і продовжував відмовлятися виконувати свої ядерні зобов’язання перед МАГАТЕ, відмовляючи їм у доступі до ключових об’єктів", – сказала Габбард під час слухань.

Сенатор Марк Ворнер, демократ від штату Вірджинія, вказав на це упущення, коли в середу ставив запитання Габбард.

"Ви оминули цей абзац у своєму вступному слові, чи це тому, що президент заявив про безпосередню загрозу?" – запитав він.

Габбард відкинула таку характеристику.

"Я усвідомила, що час спливає, і пропустила деякі частини свого усного виступу", – сказала вона.

Нагадаємо, Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку. Одночасно він стверджує, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

