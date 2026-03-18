Директор нацразведки исключила упоминание о ядерной программе Ирана из показаний в Конгрессе

Директор национальной разведки Тулси Габбард исключила из своих показаний в Конгрессе упоминание о том, что Иран не возобновил обогащение урана после того, как в прошлом году американские удары уничтожили его объекты.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, такой вывод мог бы подорвать утверждение о том, что Тегеран представляет непосредственную угрозу для США.

Агентство пишет, что в подготовленной речи на слушаниях в Сенате по вопросам мировых угроз Габбард должна была сказать, что Иран не прилагал никаких усилий, чтобы восстановить свои мощности по обогащению урана в течение года после операции США против Ирана в июне 2025 года.

Согласно ее подготовленной речи, Габбард должна была заявить, что "иранская программа по обогащению урана была уничтожена" во время бомбардировок в ходе 12-дневной войны и что "с тех пор не было никаких попыток восстановить их мощности по обогащению".

Впрочем, как отмечается, вместо этих комментариев директор национальной разведки фактически сказала обратное: что Иран пытался восстановиться после атак на свои ядерные объекты. Она также высоко оценила продолжающуюся военную операцию США против Ирана.

"До операции "Эпическая ярость" разведка оценивала, что Иран пытался восстановиться после серьезных повреждений своей ядерной инфраструктуры, нанесенных во время 12-дневной войны, и продолжал отказываться выполнять свои ядерные обязательства перед МАГАТЭ, лишая их доступа к ключевым объектам", – сказала Габбард во время слушаний.

Сенатор Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния, указал на это упущение, когда в среду задавал вопросы Габбард.

"Вы пропустили этот абзац в своем вступительном слове, или это потому, что президент заявил о непосредственной угрозе?" – спросил он.

Габбард отвергла такую характеристику.

"Я осознала, что время истекает, и пропустила некоторые части своего устного выступления", – сказала она.

Напомним, Трамп обрушился с критикой на европейских союзников по НАТО за нежелание активно вмешиваться на стороне США, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив. Одновременно он утверждает, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

