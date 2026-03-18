Ісландія оптимістична щодо вступу до ЄС у 2028 році

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила, що вона з оптимізмом дивиться на можливість вступу своєї країни до Європейського Союзу вже у 2028 році.

Про це вона сказала в коментарі агентству Reuters, пише "Європейська правда".

На думку Гуннарсдоттір, найскладнішими питаннями під час переговорів стануть рибальство та сільське господарство.

У минулому Ісландія мала розбіжності з ЄС щодо квот на вилов риби, що впливає на одну з головних рушійних сил її економіки.

"Ми побачили, що мати право голосу за столом переговорів є вигідним", – зазначила вона.

Також, за її словами, будь-які нові переговори мають зосередитися на найскладніших питаннях, таких як рибальство, сільське господарство та ринок праці, одразу на самому початку.

"Якщо ми це зробимо, то я досить оптимістично налаштована, що до кінця 2028 року ми станемо членом Європейського Союзу", – додала вона.

Раніше стало відомо, що уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Втеча від Трампа: чому Ісландія може відновити рух до членства в ЄС і що цьому заважатиме.