Исландия с оптимизмом смотрит на вступление в ЕС в 2028 году

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что с оптимизмом смотрит на возможность вступления своей страны в Европейский Союз уже в 2028 году.

Об этом она сообщила в комментарии агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

По мнению Гуннарсдоттир, самыми сложными вопросами во время переговоров станут рыболовство и сельское хозяйство.

В прошлом у Исландии были разногласия с ЕС по поводу квот на вылов рыбы, что влияет на одну из главных движущих сил ее экономики.

"Мы увидели, что иметь право голоса за столом переговоров выгодно", – отметила она.

Также, по ее словам, любые новые переговоры должны сосредоточиться на самых сложных вопросах, таких как рыболовство, сельское хозяйство и рынок труда, сразу в самом начале.

"Если мы это сделаем, то я достаточно оптимистично настроена, что к концу 2028 года мы станем членом Европейского Союза", – добавила она.

Ранее стало известно, что правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

