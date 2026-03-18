CNN: у США кажуть, що не вони атакували газове родовище в Ірані

У США запевняють, що не вони завдавали удару по найбільшому газовому родовищу Ірану – Південному Парсу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця, інформує "Європейська правда".

Співрозмовник телеканалу зазначив, що удару по іранському об’єкту завдавав Ізраїль.

У середу вранці іранські державні ЗМІ повідомили, що США та Ізраїль завдали ударів по деяких об’єктах нафтогазовидобутку, зокрема по Південному Парсу – найбільшому у світі родовищу природного газу.

Ізраїльське джерело повідомило CNN раніше сьогодні, що Ізраїль завдав удару по об'єкту в Асалуї на південному заході Ірану.

Інший ізраїльський посадовець заявив, що ізраїльський удар по іранському об'єкту Південний Парс був завданий у координації зі США.

Напередодні біля посольства США в Іраку, яке вже зазнавало ударів, знову перехопили ракету чи дрон.

Також повідомляли про влучання ракети у вертолітний майданчик на території посольства США в Багдаді.