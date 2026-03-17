Біля посольства США в Іраку, яке вже зазнавало ударів, знову перехопили ракету чи дрон

Під час чергових нічних ударів Ірану по Багдаду, столиці Іраку, одну з повітряних цілей збивали зовсім поруч з комплексом будівель посольства США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN на основі аналізу відео, що опинилися в мережі.

На відеозаписах відбиття повітряної атаки у Багдаді вночі 17 березня в районі посольства США видно виходи з систем ППО, які журналісти ідентифікували як американські C-RAM, та вибух, що свідчить про перехоплення цілі.

Ще на одному відео видно падіння повітряної цілі, ймовірно ударного БпЛА, неподалік посольства.

На основі аналізу відео CNN припускають, що збиття повітряної цілі сталося приблизно за 600 метрів від посольства.

Влада Іраку вранці повідомила, що нічні удари були спрямовані проти важливої інфраструктури та дипмісій. Серед них назвали посольство США та розташований неподалік престижний готель Al-Rasheed International, об’єкти нафтового родовища Маджнун.

Минулої суботи повідомляли про влучання ракети у вертолітний майданчик на території посольства США в Багдаді.

Неназваний посадовець у коментарі CNN сказав, що йшлося про влучання двох ударних БпЛА.

Нагадаємо, раніше закрили посольства в Саудівській Аравії та Кувейті, які зазнали атак іранських БпЛА.