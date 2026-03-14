Ракета влучила у вертолітний майданчик на території посольства США в Багдаді

Посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного удару.

Про це повідомили AP два співробітники служби безпеки, передає "Європейська правда".

Ракета впала на території посольства після прольоту над "зеленою зоною" – добре укріпленим районом в центрі Багдада, де розташовані іракські урядові установи та іноземні посольства, додали представники служби безпеки, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права спілкуватися з пресою.

На відео, отриманому AP, видно дим, що клубочиться зсередини комплексу.

Посольство США в Багдаді не надало негайних коментарів після того, як зазнало удару в столиці Іраку.

У п'ятницю посольство поновило рівень 4 тривоги для Іраку, попередивши, що Іран і пов'язані з ним групи бойовиків раніше здійснювали напади на американських громадян, інтереси і інфраструктуру, і "можуть продовжувати нападати на них і надалі".

Розлогий посольський комплекс, один з найбільших дипломатичних об'єктів США у світі, в минулому неодноразово ставав мішенню для ракет і безпілотників з боку пов'язаних з Іраном бойовиків.

Останнім часом ці угруповання посилили напади на бази, де дислокуються американські і коаліційні війська.

В результаті удару безпілотника на півночі Іраку в четвер загинув французький солдат і було поранено кількох інших, які перебували там у складі міжнародної коаліції.

Телеканал CNN повідомляв, що в оточенні президента США Дональда Трампа є радники, які дуже стурбовані перспективами кампанії проти Ірану та вважають за краще якнайшвидше завершувати її.