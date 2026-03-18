CNN: в США заявляют, что не они нанесли удар по газовому месторождению в Иране

В США уверяют, что не они нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана – Южному Парсу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, передает "Европейская правда".

Собеседник телеканала отметил, что удар по иранскому объекту нанес Израиль.

В среду утром иранские государственные СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по некоторым объектам нефтегазодобычи, в частности по Южному Парсу – крупнейшему в мире месторождению природного газа.

Израильский источник сообщил CNN ранее сегодня, что Израиль нанес удар по объекту в Асалуе на юго-западе Ирана.

Другой израильский чиновник заявил, что израильский удар по иранскому объекту Южный Парс был нанесен в координации с США.

Накануне возле посольства США в Ираке, которое уже подвергалось ударам, снова перехватили ракету или дрон.

Также сообщалось опопадании ракеты в вертолетную площадку на территории посольства США в Багдаде.