Макрон оголосив назву наступного французького авіаносця

Президент Франції Емманюель Макрон у середу оголосив, що новий французький атомний авіаносець матиме назву "France Libre" ("Вільна Франція"), представивши його як символ національної незалежності та крок до зміцнення військово-морських сил країни.

Заяву французького президента наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Макрон оголосив назву військового корабля під час візиту на верф у західному місті Індре, де будуть побудовані два його ядерні реактори.

"France Libre", який має увійти до складу французького флоту в 2038 році, зможе розмістити 30 винищувачів Rafale і 2 000 моряків; його вартість оцінюється в 10 мільярдів євро.

"France Libre" – це пряме посилання на рух опору генерала Шарля де Голля, який приєднався до сил союзників, щоб допомогти звільнити Францію та Європу від нацистів під час Другої світової війни", сказав Макрон.

"У цій назві живе пам’ять про жінок і чоловіків, які виступили проти варварства, об’єдналися, щоб врятувати батьківщину, і були рішуче налаштовані захищати певну ідею нашої нації. Тому ця назва уособлює обіцянку на майбутнє: щоб залишатися вільними, ми маємо вселяти страх. А щоб вселяти страх, ми маємо бути сильними", – додав він.

Раніше Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок.

Він також говорив про готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.