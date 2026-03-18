Макрон объявил название следующего французского авианосца

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил, что новый французский атомный авианосец получит название "France Libre" ("Свободная Франция"), представив его как символ национальной независимости и шаг к укреплению военно-морских сил страны.

Заявление французского президента приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Макрон объявил название военного корабля во время визита на верфь в западном городе Индре, где будут построены два его ядерных реактора.

"France Libre", который должен войти в состав французского флота в 2038 году, сможет разместить 30 истребителей Rafale и 2 000 моряков; его стоимость оценивается в 10 миллиардов евро.

"France Libre" – это прямая отсылка к движению сопротивления генерала Шарля де Голля, который присоединился к силам союзников, чтобы помочь освободить Францию и Европу от нацистов во время Второй мировой войны", – сказал Макрон.

"В этом названии живет память о женщинах и мужчинах, которые выступили против варварства, объединились, чтобы спасти родину, и были решительно настроены защищать определенную идею нашей нации. Поэтому это название олицетворяет обещание на будущее: чтобы оставаться свободными, мы должны внушать страх. А чтобы вселять страх, мы должны быть сильными", – добавил он.

Ранее Макрон объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок.

Он также говорил о готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.