Словению всколыхнул шпионский скандал незадолго до выборов

За несколько дней до проведения общенациональных выборов в Словении премьер-министр Роберт Голоб объявил о начале расследования обвинений в том, что группа наемных израильских шпионов проводила тайную операцию с целью оказания влияния на избирателей.

Об этом сообщает Euractiv.

В начале недели местные СМИ сообщили, что Янез Янша – лидер оппозиционной консервативной Словенской демократической партии (SDS) – причастен к так называемой клеветнической кампании, проводимой при содействии израильской частной разведывательной компании Black Cube и направленной против партии Голоба накануне парламентских выборов 22 марта.

Это произошло после публикации в начале марта секретных записей, на которых бывший министр юстиции, известный юрист и лоббист якобы хвастались своими политическими связями, торговлей влиянием и тайным финансированием.

Фигуранты записей отрицают правонарушения, заявляя, что видео было случайно смонтировано из фейковых бесед, организованных вымышленным инвестиционным фондом.

Правительство Голоба призвало к расследованию во вторник, а министр иностранных дел охарактеризовал вероятную роль иностранных игроков как "нападение на демократию".

"Секретариат Совета национальной безопасности рассмотрит отчет Словенского агентства разведки и безопасности по делу Black Cube", – заявил Голоб.

Он добавил, что предполагаемое участие Black Cube в тайной записи фальшивых деловых разговоров с видными словенцами указывает на "крупнейший скандал в истории Словении" и "государственную измену" Янши.

Представитель словенской разведывательной службы сообщил Euractiv, что вероятная деятельность частной разведывательной организации во время предвыборной кампании "может представлять угрозу национальной безопасности".

Black Cube, известная тем, что нанимает бывших сотрудников Моссада, ранее проводила тайные операции, включавшие скрытую запись и инсценированные интервью в нескольких европейских странах – в частности, в Бельгии – которые, по ее утверждению, были законными и направлены на разоблачение неправомерных действий.

Остается неясным, причастна ли Black Cube к этому делу. Компания не ответила на запросы о комментариях.

Партия SDS заявила в понедельник, что только что узнала о существовании Black Cube, и отвергла утверждения о том, что Янша нанимал израильских агентов.

Партия также пригрозила подать в суд на журналистов, утверждающих, что он встречался с представителями фирмы в штаб-квартире партии в декабре.

В своем заявлении партия, тем не менее, высоко оценила эти разоблачения, заявив, что если Black Cube действительно раскрыла коррупцию "невероятных масштабов", то она заслуживает "памятника в центре Любляны".

Этот скандал разгорается на фоне роста напряженности в преддверии выборов: записи широко распространяются в интернете и активно комментируются SDS, которая, согласно опросам, набирает около 28% голосов, опережая "Движение за свободу" Голоба, у которого 23%.

Напомним, в начале января президент Словении Наташа Пирц-Мусар подписала указ, который определяет 22 марта как дату проведения парламентских выборов в стране.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Скандальный друг Украины: сохранит ли Словения проукраинскую политику