Орбан назвал две причины, по которым Венгрия не выходит из ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал две причины, по которым Венгрия не выходит из Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан заявил в интервью GB News.

Первая причина, по его словам, заключается в том, что в культурном, философском и историческом плане Венгрия всегда принадлежала Западу.

"Мы принадлежим к римско-христианской традиции Европы, а не к православной и не к мусульманской, которая распространена на юге. Поэтому для венгров принадлежность к Европейскому Союзу – это, по крайней мере частично, вопрос цивилизации, к которой ты принадлежишь", – сказал он.

Второй подход, пояснил Орбан, более прагматичен и связан с экономикой.

"Знаете, это страна с населением 10 миллионов. Мы потеряли свои территории в результате Первой мировой войны. У нас нет источников энергии, нет сырья. Поэтому нас приговорили к смерти. Но мы выжили. Итак, нам нужна рабочая сила, продукты, созданные этой рабочей силой, нам нужны рынки. А Европейский Союз означает рынок", – заявил Орбан.

Он сказал, что Европейский Союз не является ценностью для Венгрии, потому что "направление, в котором движется Европейский Союз в плане ценностей, не имеет ничего общего с ценностями, которые мы исповедуем".

В прошлом году Орбан заявлял, что его странане намерена выходить из Европейского Союза, а хочет "преобразовать" объединение.

Отметим, что Венгрии неоднократно намекали на возможность выхода из Евросоюза после того, как она саботировала принятие решений – прежде всего в отношении Украины.

В 2023 году тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил Орбану, что никто не обязывает его страну быть членом Европейского Союза.