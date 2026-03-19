Трамп пригрозил "разнести" ключевое месторождение Ирана в случае новых ударов по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не знали о планах Израиля ударить по важному газовому месторождению Ирана, и пригрозил "разнести" его полностью, если Тегеран продолжит мстить за это третьей стороне, Катару.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что от израильских ударов по газовому месторождению Ирана Южный Парс – на острове среди Персидского залива – пострадала "относительно незначительная" его часть.

"Соединенные Штаты ничего не знали о конкретно этой атаке, и Катар ни в какой форме не был причастен к этому и понятия не имел, что это произойдет. К сожалению, Иран этого не знал... и несправедливо ударил по части СПГ-объекта Катара", – заявил Трамп.

Далее, акцентируя всё большими буквами, он пообещал, что новых ударов Израиля по Южному Парсу не будет – если только Иран не начнёт снова бить по Катару.

"В этом случае США, с помощью и согласием Израиля или без него, снесет полностью весь комплекс месторождения Южного Парса с такой силой и мощью, которой Иран еще никогда не видел и не наблюдал. Я не хочу давать распоряжения о таком масштабе удара и разрушения из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана. Но если по СПГ-объектам Катара снова ударят, я не буду колебаться с этим", – пригрозил Трамп.

В среду утром иранские государственные СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по некоторым объектам нефтегазодобычи, в частности по Южному Парсу – крупнейшему в мире месторождению природного газа.

По данным СМИ, в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.