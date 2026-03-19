Reuters: адміністрація Трампа обговорює варіанти відправки наземних військ в Іран

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відправлення тисяч американських військових для посилення операцій на Близькому Сході.

Про це агентству Reuters повідомили американський посадовець та троє осіб, ознайомлених із ситуацією, пише "Європейська правда".

Обговорювані варіанти включають створення безпечного проходу для нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Така потенційна місія буде виконана головним чином за допомогою авіації та Військово-морських сил, зазначили джерела.

Однак гарантування безпеки протоки також може означати розміщення американських військ на узбережжі Ірану, сказали чотири джерела, зокрема двоє американських посадовців.

Адміністрація Трампа також обговорювала варіанти відправлення сухопутних військ на острів Харг в Ірані, який є основним пунктом для 90% експорту нафти Ірану, повідомили троє осіб, ознайомлених із ситуацією, та троє американських посадовців.

Один із посадовців заявив, що така операція буде дуже ризикованою. Іран має можливість досягти острова за допомогою ракет і дронів.

США здійснили удари по військових цілях на острові 13 березня, а Трамп погрожував також атакувати критичну нафтову інфраструктуру. Однак, з огляду на важливість острова для економіки Ірану, контроль над ним, ймовірно, буде вважатися кращим варіантом, ніж його знищення, зазначають військові експерти.

Будь-яке використання американських сухопутних військ, навіть для обмеженої місії, може нести значні політичні ризики для Трампа через низьку підтримку серед американського населення кампанії проти Ірану та обіцянки Трампа уникати залучення США до нових конфліктів на Близькому Сході.

Посадовці адміністрації Трампа також обговорювали можливість відправлення американських військ для гарантування безпеки запасів збагаченого урану Ірану, повідомила одна з осіб, ознайомлених із ситуацією.

Джерела не вважали, що розміщення сухопутних військ у будь-якому місці Ірану є неминучим, але відмовилися коментувати конкретні плани операцій США.

Офіційний представник Білого дому, який попросив зберегти анонімність, заявив, що на цей момент не було прийнято рішення про відправлення сухопутних військ, але президент Трамп "розумно оцінює всі варіанти у своєму розпорядженні".

"Президент зосереджений на досягненні всіх визначених цілей операції „Епічна лють": знищити ракетну здатність Ірану, знищити їхній флот, забезпечити, щоб їхні терористичні проксі не могли дестабілізувати регіон, та гарантувати, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", – зазначив представник Білого дому.

Також Трамп допускав сухопутну операцію проти Ірану, але наголосив, що це буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".

